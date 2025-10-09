Українська правда
Челсі хоче підписати таланта з Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 9 жовтня 2025, 19:13
Коббі Майну
Талановитий півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Коббі Майну може продовжити кар’єру в Челсі.

Про це повідомляє TeamTalk.

Майну втратив місце в основному складі Манчестер Юнайтед під керівництвом Рубена Аморіма. Влітку поточного року хавбек уже хотів піти у оренду в пошуках ігрової практики, проте боси "Червоних дияволів" його не відпустили.

Майну досі незадоволений своїм становищем у Манчестер Юнайтед і не відмовився від ідеї покинути клуб – чи на правах оренди, чи на постійній основі. Цим і намагається скористатися Челсі. Також у послугах хавбека зацікавлений Наполі.

Контракт Майну з Манчестер Юнайтед діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро. У поточному сезоні хавбек відзначився 1 голом у 6 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 203 хвилини.

