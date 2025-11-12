Аутсайдер АПЛ призначив нового головного тренера

Вулвергемптон оголосив про призначення Роберта Едвардса новим головним тренером.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Контракт 42-річного валлійця з командою розрахований 3,5 роки.

Свого часу фахівець вже тренував молодіжку і входив до тренерського штабу основної команди "вовків".

Також працював зі збірною Англії U-16, Форест Гріном, Вотфордом, Лутоном. У липні Роб очолив Мідлсбро, але достроково розірвав контракт. Напередодні ЗМІ повідомляли, що Вулвз викупили контракт фахівця.

На початку листопада Вулвергемптон звільнив Вітора Перейру з посади головного тренера. Клуб займає останнє місце в АПЛ, набравши лише 2 очки за 11 турів. Також "вовки" вилетіли з з Кубку англійської ліги.