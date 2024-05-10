Втрата для Реала: футболіст мадридців ризикує пропустити фінал ЛЧ через травму

Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені може пропустити фінал Ліги чемпіонів проти німецької Боруссії Дортмунд через пошкодження.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що 24-річний футболіст отримав травму ноги у матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ проти Баварії. Клуб дає 20 відсотків на те, що він зможе зіграти у вирішальному матчі.

Проте у Мадриді вважають, що Чуамені зможе взяти участь у чемпіонаті Європи-2024, який пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

У поточному сезоні футболіст відіграв 38 матчів за "вершкових", забив 3 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, напередодні український воротар Реала Андрій Лунін допоміг команді перемогти Баварію у півфіналі Ліги чемпіонів-2023/24.

У свою чергу Боруссія переграла ПСЖ та вперше за 11 років вийшла до фіналу ЛЧ.

Вирішальний поєдинок відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.