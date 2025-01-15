North London Derby: що потрібно знати напередодні матчу Арсенал – Тоттенгем

Футбольний світ має безліч дербі, які за своєю запеклістю могли б посперечатись один з одним в імпровізованому рейтингу або голосуванні. Посеред таких протистоянь як дербі Бірмінгема, протистояння Лутона та Вотфорда або дербі Манчестеру особливе місце у серцях вболівальників займає North London Derby.

Історія протистояння Арсенала та Тоттенгема налічує вже 138 років. Напередодні чергового матчу між "канонірами" та "шпорам" пропонуємо згадати, як зародилось суперництво між командами та які найяскравіші моменти футбольні вболівальники згадують досі.

Як все розпочиналось

Лондонський Арсенал бере початок своєї історії у 1886 році, коли співробітники заводу з виготовлення боєприпасів вирішили мати власну футбольну команду. Втім, територіально майбутні "каноніри" знаходились у Вулвічі, а рішення про переїзд було продиктовано бажанням якось заробляти на спорті.

Тоттенгем було засновано у 1882 році, тож коли на їхню територію (район Хайбері) приїхали непрошені гості – мало хто з вболівальників та футболістів зрадів.

В сезоні-1914/15 Арсенал було переведено до Першого дивізіону шляхом голосування. "Каноніри" завершили кампанію на п’ятому місці у другій лізі Англії, але президент команди зміг підбурити свого колегу з Ліверпуля саме таким чином збільшити кількість команд. "Шпори", які теж претендували на це місце, залишились ні з чим, окрім ще більшої неприязні до нових сусідів.

Втім, попри принциповість суперництва, історія не знає великих вболівальницьких баталій між представниками команд. Герой кінострічки "Хулігани зеленої вулиці" так схарактеризував активних фанатів Арсенала та Тоттенгема: "Арсенал – добра команда, але там слабка фірма. Тоттенгем? Що фірма, що команда – лайно".

Фанати дуже активно "поливають" один одного у соцмережах, але це все ж не протистояння Вест Гема та Мілволла. Самі британці вважають, що відвідати Дербі північного Лондона досить безпечно, а той, хто шукає бійки під футбольним "соусом" – дурень та невдаха.

Що зараз?

Перше, що вболівальникам спадає на гадку – трансфер Сола Кемпбелла в Арсенал на правах вільного агента після дев’яти років у складі "шпор", вихованцем яких він є. Якби у когось з фанатів під рукою опинилась свиняча голова, він би обов’язково її жбурнув у захисника.

На трибунах можна було зустріти різноманітні послання до Сола: від просто злодія та брехуна, до Іуди. Сам матч завершився внічию 1:1.

Так чи інакше, але найбільш пам’ятним фото в історії Дербі північного Лондона є зображення Тео Волкотта, який отримав важку травму "хрестів", та відправляючись на ношах у підтрибунне приміщення нагадав усім присутнім рахунок на табло. Тоді матч Кубку Англії завершився перемогою "канонірів" 2:0.

Насправді ми можемо констатувати факт, що дербі Арсенала та Тоттенгема є одним з "лайтовіших" в Англії та світі, адже до війни навіть матчі Динамо та Шахтаря викликали у фанатів та гравців більш бурхливі емоції. Дуже рідко ці поєдинки супроводжуються високим градусом на полі або трибунах.

Статистика очних зустрічей

За всі 138 років цього протистояння команди зіграли 196 матчів у всіх турнірах. Абсолютна перевага є на боці "канонірів", які святкували перемогу 83 рази. Тоттенгем здобув 61 перемогу над сусідами, а ще 52 поєдинки завершились внічию.

Цікаво, що "шпори" не мають переваги в жодному турнірі, в якому зустрічались з Арсеналом. Одного разу команди розігрували між собою Community Shield – і там було зафіксовано нічию 0:0, а трофей було розділено між суперниками. До речі, це останній раз, коли була така практика – після цього ввели додатковий час та серію пенальті.

Що зараз?

Арсенал вийшов зі стану турбулентності після відходу Арсена Венгера та повернувся у чемпіонські перегони з Манчестер Сіті та Ліверпулем. Утім, "канонірам" кожного сезону чогось не вистачає (наприклад, центрального нападника).

Тоттенгем востаннє оновлював свою полицю з трофеями у вже далекому 2008 році, коли завоював Кубок англійської ліги. За цей час "шпори" встигли програти фінали Ліги чемпіонів та Кубку Англії, Росія двома заходами нападала на Україну, декілька українських клубів встигли зародитись та розвалитись, а лондонці так трофеїв і не виграють.

Арсенал за останні п’ять років двічі тріумфував у Суперкубку Англії, поповнив колекцію національних Кубків та два сезони поспіль зупинявся за крок до омріяного трофея АПЛ.

Вже у сьогодні на футбольних шанувальників очікує 197 матч в історії між двома лондонськими клубами, в якому підопічні Артети намагатимуться скоротити відставання від лідера АПЛ в особі Ліверпуля, а їх суперники, які займають 12 місце в турнірній таблиці та мало на що претендують у цьому сезоні, спробують "зіпсувати малину" Зінченку та компанії.