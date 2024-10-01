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Щенсний присутній на матчі Барселони проти Янг Бойз у Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 1 жовтня, 22:41
Щенсний присутній на матчі Барселони проти Янг Бойз у Лізі чемпіонів
Войцех Щенсний
Associated Press

Польський голкіпер Войцех Щенсний присутній на матчі каталонської Барселони проти швейцарського Янг Бойз у 2 турі Ліги чемпіонів.

Гра проходить на номінально домашньому для Барселони Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша в Каталонії.

Його присутність цікава тим, що напередодні стало відомо про готовність поляка підписати контракт з каталонцями до літа 2025 року.

Перехід Щенсного відбудеться через пошкодження основного голкіпера команди Марка-Андре тер Штегена, який травмував сухожилля правого коліна та вже переніс операцію. Очікується, що його відновлення триватиме сім-вісім місяців.

Барселона Янг Бойз Войцех Щенсний Ліга чемпіонів-2024/25

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