Щенсний присутній на матчі Барселони проти Янг Бойз у Лізі чемпіонів

Польський голкіпер Войцех Щенсний присутній на матчі каталонської Барселони проти швейцарського Янг Бойз у 2 турі Ліги чемпіонів.

Гра проходить на номінально домашньому для Барселони Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша в Каталонії.

Його присутність цікава тим, що напередодні стало відомо про готовність поляка підписати контракт з каталонцями до літа 2025 року.

Перехід Щенсного відбудеться через пошкодження основного голкіпера команди Марка-Андре тер Штегена, який травмував сухожилля правого коліна та вже переніс операцію. Очікується, що його відновлення триватиме сім-вісім місяців.