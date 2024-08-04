Ворскла зупинить Шахтар? Суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 4,84

Поки київське Динамо та житомирське Полісся по-різному представляють Україну в єврокубках, у другий ігровий день 1 туру УПЛ зіграють ще 8 команд.

Представляємо вашій увазі погляд на 3 матчі неділі, який зацікавить усіх любителів азарту.

Ворскла — Шахтар, дата проведення матчу — 4 серпня, час початку — 15:30 (за київським часом)

Діючий чемпіон розпочинає захист титулу із командою, яка пальці в колеса вставляти уміє. Ні, Ворскла досягала приємного результату в протистояннях із Шахтарем далеко не кожного разу. Проте в останніх іграх команд тенденція очевидна. Полтавці перемогли суперника у 2(!) із попередніх 5 ігор сторін у всіх турнірах, а якщо й поступалися, то з мінімальним відставанням у рахунку.

Фото: ФК Шахтар

У міжсезоння Ворскла попрощалася із Русланом Степанюком та Неджибом Якубу, проте такі втрати можуть мати значення радше в тих матчах, де суперниками полтавців будуть колективи, з якими треба більше атакувати. З Шахтарем команда Сергія Долганського зіграє від оборони, й знову створить "гірникам" труднощі в фазі досягнення мети біля їх воріт. І гандикап на полтавців вагою в два м'ячі виглядає перспективним вибором.

Ставка: П1 (фора +2) за 1,52

Оболонь — Колос, 4 серпня, 15:30

Зважаючи на тренд, який задали команди у вчорашніх матчах, сподіватися на підвищену результативність у грі колективів, які й раніше радували вболівальників не вельми вражаючими показниками в атаці, не доводиться. Зокрема, перед нами клуби, які до цифри в 1 забитий м’яч за матч за підсумками минулого сезону не дотягнули й близько. В Оболоні такий показник склав 18 голів, у Колоса — 22.

Заслуговує уваги й статистика очних ігор. У 3 із попередніх 5 зустрічей команд фіксувався не просто "низ", а не більш як 1 забитий м’яч, а 2 з 3 матчів припали на поєдинки на полі якраз Оболоні. Вірогідність того, що цього разу кияни та ковалівці раптом змінять звичний підхід, невисока.

Ставка: ТМ (2) за 1,75

Зоря — Інгулець, 4 серпня, 18:00

Луганський клуб розпочинає сезон із цілком зручним суперником. Зоря зіграє з командою, яка належить до когорти колективів, які, з високою імовірністю, будуть відчайдушно боротися за виживання. Ба, навіть більше — стосовно Інгульця вистачає й таких песимістичних голосів, які "ставлять" клуб на останнє місце в таблиці.

Зоря за міжсезоння слабшою не стала. А деякі позиції, як то вінгера, завдяки черговому десанту з київського Динамо, ще й посилила. До слова, можлива зв'язка Беніто-Герреро потенційно виглядає вельми перспективною, й такою, яка може стати "візитівкою" луганців. Уміє Зоря грати з Інгульцем і в розрізі очних ігор. З 10 проведених командами зустрічей луганці виграли 6 матчів, за Інгульцем залишилися 2 зустрічі, а ще 2 гри закінчилися унічию. Тож не думаю, що в команди Юрія Коваля виникнуть труднощі з досягненням результату.

Ставка: П1 за 1,82

Сумарний коефіцієнт: 1,52*1,75*1,82 = 4,84