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Ворскла прийме Інгулець у матчі-відкритті 15 туру УПЛ

Ігор Чернявський — 29 листопада 2024, 08:25
Ворскла прийме Інгулець у матчі-відкритті 15 туру УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 29 листопада відбудеться матч-відкриття 15 туру чемпіонату України, в якому Ворскла прийматиме Інгулець.

Поєдинок пройде у Полтаві на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Початок зустрічі – о 15:30. Пряму трансляцію можна буде переглянути на УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у двох попередніх турах Ворскла здобула дві поспіль перемоги над Чорноморцем (0:1) та ЛНЗ (2:0), чого з полтавцями не траплялося з серпня місяця. Інгулець же досі не зміг виграти жодного матчу в сезоні.

Господарі є очевидними фаворитами матчу на думку букмекерів. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.64, тоді як успіх команди з Петрового оцінюється у 5.90. Нічия – 3.92.

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