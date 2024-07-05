Ворскла продовжила оренду захисника Шахтаря

Ворскла домовилась з донецьким Шахтарем досягли домовленості щодо пролонгації орендної угоди захисника Віктора Корнієнка.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Полтави.

Угода розрахована на сезону-2024/25. Фінансові деталі не розголошуються.

Футболіст на правах оренди грає за Ворсклу з літа минулого року. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол та 2 асисти у 22 матчах.

Напередодні Ворскла підписала нападника збірної Чорногорії Деміра Шкріеля та продовжила контракт з воротарем Павлом Ісенком.