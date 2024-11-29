Все стало набагато інтенсивніше і стабільніше: лідер Ворскли розповів, що змінив Максимов
Лівий захисник Ворскли Віктор Корнієнко вважає, що з приходом Юрія Максимова команда стала стабільнішою і почала грати в більш інтенсивний футбол.
Про це він розповів у інтерв'ю "Українському футболу".
"Щодо себе скажу, що моментами було добре, коли я грав і все гарно йшло. Звісно, є багато нюансів, які стосуються травм. Вони вибивають з колії, нічого не виходить, але це таке…
Щодо команди, та ж ситуація. Ніби все добре, потім трапляється якесь невезіння і йде черга поразок. Відтак, сказати, що все добре і все стабільно, певно, було б неправильно.
Зараз прийшов новий головний тренер. Все стало набагато інтенсивніше, стабільніше. Тому будемо дивитися, як ця історія розвиватиметься надалі. Для мене Юрій Максимов – новий тренер, але для більшості футболістів Ворскли це знайома історія. Вони працювали разом, хлопці знають вимоги Юрія Вільйовича. У них не було ніяких проблем із адаптацією.
Для мене, в принципі, теж немає проблема, я працював із різними тренерами. Вільйович прийшов, розповів свої вимоги, я почув і побачив їх на перших тренуваннях та у першому матчі. Проблем з цим немає", – сказав Корнієнко.
Також Віктор поділився очікуваннями від домашнього матчу з Інгульцем, який відбудеться вже сьогодні, 29 листопада.
"Небезпеки не буде, якщо ми вийдемо на цю гру з таким же настроєм, як вийшли на ЛНЗ. Відтак, про це не думаємо, будемо грати лише на перемогу", – відповів захисник.
Нагадаємо, грає в оренді за Ворсклу вже другий сезон поспіль. У поточній кампанії 25-річний фулбек провів 8 матчів, у яких забив 1 гол. Він відзначився шедевральним м'ячем у першому ж матчі після повернення Юрія Максимова.