Санта-Барбара по-полтавськи: Ворскла вийшла з обласної Асоціації футболу через її рейдерське захоплення колишнім капітаном команди

Ворскла не буде брати участь у турнірах під егідою Асоціації футболу Полтавщини (АФП).

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Причина – незаконне захоплення влади в Асоціації. Натомість "біло-зелені" планують самостійно організувати турнір пам’яті Олега Бабаєва на початку жовтня.

Нещодавно на сторінці АФП в Instagram з’явилося відео, в якому представники організації повідомляють про рейдерське захоплення Асоціації колишнім капітаном Ворскли Ігорем Кисловим. Цікаво, що зйомка проводилася на стадіоні "Ворскла".

"Чому ми зупиняємо свою роботу та не співпрацюємо з Ігорем Кисловим. Кислов підробив документи, які подав у Міністерство юстиції для реєстрації голови та керівного складу. Цим питанням вже займаються правоохоронні органи, тому очікуйте цікаві новини.

Багато питань, чому мене лишили в керівному складі цього угруповання. Я не співпрацюю з цими людьми і не збираюся робити це в майбутньому. Однак це не означає, що ми припиняємо свою боротьбу. Ми віримо, що правда і закон у підсумку переможуть", – йдеться у відео.