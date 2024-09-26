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Санта-Барбара по-полтавськи: Ворскла вийшла з обласної Асоціації футболу через її рейдерське захоплення колишнім капітаном команди

Ігор Чернявський — 26 вересня, 10:30
Санта-Барбара по-полтавськи: Ворскла вийшла з обласної Асоціації футболу через її рейдерське захоплення колишнім капітаном команди
ФК Ворскла

Ворскла не буде брати участь у турнірах під егідою Асоціації футболу Полтавщини (АФП).

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Причина – незаконне захоплення влади в Асоціації. Натомість "біло-зелені" планують самостійно організувати турнір пам’яті Олега Бабаєва на початку жовтня.

Нещодавно на сторінці АФП в Instagram з’явилося відео, в якому представники організації повідомляють про рейдерське захоплення Асоціації колишнім капітаном Ворскли Ігорем Кисловим. Цікаво, що зйомка проводилася на стадіоні "Ворскла".

"Чому ми зупиняємо свою роботу та не співпрацюємо з Ігорем Кисловим. Кислов підробив документи, які подав у Міністерство юстиції для реєстрації голови та керівного складу. Цим питанням вже займаються правоохоронні органи, тому очікуйте цікаві новини.

Багато питань, чому мене лишили в керівному складі цього угруповання. Я не співпрацюю з цими людьми і не збираюся робити це в майбутньому. Однак це не означає, що ми припиняємо свою боротьбу. Ми віримо, що правда і закон у підсумку переможуть", – йдеться у відео.

Ворскла

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