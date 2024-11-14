Ворскла цікавиться вихованцем Шахтаря, який останні півтора року виступав у Чехії та Португалії

Вихованець Шахтаря Данило Скляренко потрапив у сферу інтересів Ворскли.

Про це повідомляє Sport Arena.

Півзахисник перебував у академії донецького клубу з 2018 по 2022 рік. Найвища вікова категорія, у якій грав Скляренко – U-17. Після того він виступав за київський Арсенал, юнацькі команди U-19 чеської Карвіни та португальської Алверки.

19-річний хавбек ще не дебютував у дорослому футболу. Останні 4 з половиною місяці Данило перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, минулого сезону полтавці на півроку орендували півзахисника Шахтаря Антона Глущенка. Також у Ворсклі в оренді перебуває захисник "гірників" Віктор Корнієнко.