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Ворскла цікавиться вихованцем Шахтаря, який останні півтора року виступав у Чехії та Португалії

Ігор Чернявський — 14 листопада 2024, 12:05
Ворскла цікавиться вихованцем Шахтаря, який останні півтора року виступав у Чехії та Португалії
ФК Ворскла

Вихованець Шахтаря Данило Скляренко потрапив у сферу інтересів Ворскли.

Про це повідомляє Sport Arena.

Півзахисник перебував у академії донецького клубу з 2018 по 2022 рік. Найвища вікова категорія, у якій грав Скляренко – U-17. Після того він виступав за київський Арсенал, юнацькі команди U-19 чеської Карвіни та португальської Алверки.

19-річний хавбек ще не дебютував у дорослому футболу. Останні 4 з половиною місяці Данило перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, минулого сезону полтавці на півроку орендували півзахисника Шахтаря Антона Глущенка. Також у Ворсклі в оренді перебуває захисник "гірників" Віктор Корнієнко.

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