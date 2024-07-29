Воротар юнацької збірної України: Хочеться потрапити за кордон

Воротар юнацької збірної України Владислав Крапивцов хоче грати за кордоном.

Про своє бажання він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

" Поки що чекаємо на варіанти і будемо розглядати. Планую розглянути усі можливі пропозиції і буду приймати рішення. Звісно, хочеться потрапити за кордон, на інший рівень, а там – як вийде. Точно впевнений, що не готовий проводити ще сезон в юнацькій лізі України", – сказав Крапивцов.

Владислав ще не дебютував на професійному рівні. Останні два сезони 19-річний голкіпер грав за юнацьку команду Дніпра-1.