Челсі зробив пропозицію щодо трансферу голкіпера Мілана

Челсі зацікавлений у трансфері голкіпера Мілана та збірної Франції Майка Меньяна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб вже зробив пропозицію "россонері" вартістю у 15 млн євро. Остаточне рішення залишається за Міланом.

"Сині" хочуть отримати остаточну відповідь до завершення трансферного вікна перед стартом Клубного чемпіонату світу.

Француз ще не підписав новий контракт з італійським клубом, який розрахований до літа 2026 року та заявив про бажання покинути клуб.

У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 59 м'ячів та 15 разів зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що інтерес до голкіпера проявляв Манчестер Юнайтед, який бачив у ньому заміну для Андре Онана.

Нагадаємо, Арсенал готує трансфер голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги.