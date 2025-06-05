Одноклубник Довбика може замінити в Мілані Меньяна, який попросив продати його в Челсі

Воротар Мілана Майк Меньян бажає змінити свою клубну прописку цього літа.

Про це повідомляє Milan News.

Згідно з джерелом, 29-річний француз вже попросив керівництво "россонері" продати його в Челсі, який не зміг домовитися з італійцями про трансфер воротаря.

Оскільки Меньян не хоче продовжувати контракт, який закінчиться наступного року, "дияволи" будуть готові продати свого основного голкіпера цього літа, якщо Челсі запропонує 25-30 мільйонів євро. При цьому клуб вже визначився з претендентом на місце Меньяна.

Повідомляється, що новий спортивний директор Мілана Іглі Таре зв'язався з агентом голкіпера Роми Міле Свілара, який у свою чергу також не може домовитися з "джаллороссі" про нову угоду. Чинний договір розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2024/25 одноклубник Артема Довбика зіграв 51 матч, у яких пропустив 51 гол та 19 разів відстояв на "нуль".

Раніше з'явилася інформація, що Мілан може підписати лідера атак Ювентуса.