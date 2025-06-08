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Ексворотар Манчестер Юнайтед може замінити Меньяна в Мілані

Олексій Погорелов — 8 червня 2025, 19:22
Ваня Мілінкович-Савич
Ваня Мілінкович-Савич
IMAGO

Місце Майка Меньяна у воротах Мілана може посісти його колега з Торіно Ваня Мілінкович-Савич.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Згідно з джерелом, у контракті 28-річного серба з "биками" прописані відступні в розмірі 20 мільйонів євро, які "россонері" можуть виплатити. Це буде значно дешевше, ніж спроба домовитися з Ромою про трансфер Міле Свілара.

Проте з переходом Мілінковича-Савича в Мілан не все так просто. Трансфер колишнього воротаря Манчестер Юнайтед поки що блокує новий спортивний директор Іглі Таре, оскільки клуб очікує, коли Челсі задовільнить фінансові апетити щодо Меньяна.

"Пенсіонери" зробили покращену пропозицію за воротаря збірної Франції, але нова сума все одно не досягає позначки, на яку розраховують в Італії.

У сезоні-2024/25 Ваня Мілінкович-Савич зіграв у 39 матчах Торіно в усіх турнірах, у яких пропустив 44 голи та 11 разів відстояв на "нуль".

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Мілан

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