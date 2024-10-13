Один із голкіперів залишив розташування збірної України

Голкіпер Дмитро Різник залишив розташування національної збірної України через травму.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Деталі травми не наводиться. Таким чином, у розпорядженні Сергія Реброва залишаються Анатолій Трубін та Георгій Бущан.

Варто зазначити, що Різник отримав виклик до "синьо-жовтих" через хворобу воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиме команду Чехії, у паралельному матчі Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.

Нагадаємо, перемогу над Грузією Україні приніс гол Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Сергія Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй.

В перших двох турах українці не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії – 2:3.