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Один із голкіперів залишив розташування збірної України

Руслан Травкін — 13 жовтня, 11:17
Один із голкіперів залишив розташування збірної України
Дмитро Різник
УАФ

Голкіпер Дмитро Різник залишив розташування національної збірної України через травму.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Деталі травми не наводиться. Таким чином, у розпорядженні Сергія Реброва залишаються Анатолій Трубін та Георгій Бущан.

Варто зазначити, що Різник отримав виклик до "синьо-жовтих" через хворобу воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиме команду Чехії, у паралельному матчі Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.

Нагадаємо, перемогу над Грузією Україні приніс гол Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Сергія Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй.

В перших двох турах українці не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії 2:3.

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