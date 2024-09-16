Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ноєр – про Лігу чемпіонів: Ми з нетерпінням чекаємо старту, мотивація дуже висока

Володимир Кук — 16 вересня, 23:08
Ноєр – про Лігу чемпіонів: Ми з нетерпінням чекаємо старту, мотивація дуже висока
Мануель Ноєр

Воротар Баварії Мануель Ноєр заявив, що Баварія з нетерпінням чекає старт Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає UEFA.

"Початок турніру, його формат для нас новий. Але найголовніше: фінал у Мюнхені. Ми хочемо туди.

Ми з нетерпінням чекаємо старту. Мотивація дуже висока. Звичайно, було б добре вийти у фінал у своєму місті. Ми повинні виконати домашнє завдання в першій грі.

Ми знаємо сильні та слабкі сторони суперника. Ми повинні бути обережними", – сказав Ноєр.

Зазначимо, що перший матч у ЛЧ німецький клуб зіграє завтра, 17 вересня, проти загребського Динамо. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше 38-річний німецький голкіпер повідомив про завершення кар'єри за національну збірну.

Баварія Мануель Ноєр Ліга чемпіонів-2024/25

Мануель Ноєр

Ноєр — про жереб ЛЧ: Це будуть дуже захопливі матчі проти дуже хороших суперників
Ноєр: Ніхто не хоче провести сезон без трофеїв, особливо в Баварії
Пішла епоха: Ноєр оголосив про завершення кар’єри у збірній Німеччини
Лунін потрапив у список розчарувань на Євро-2024
Ноєр став рекордсменом збірної Німеччини на Євро

Останні новини