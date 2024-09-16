Ноєр – про Лігу чемпіонів: Ми з нетерпінням чекаємо старту, мотивація дуже висока
Мануель Ноєр
Воротар Баварії Мануель Ноєр заявив, що Баварія з нетерпінням чекає старт Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Його слова передає UEFA.
"Початок турніру, його формат для нас новий. Але найголовніше: фінал у Мюнхені. Ми хочемо туди.
Ми з нетерпінням чекаємо старту. Мотивація дуже висока. Звичайно, було б добре вийти у фінал у своєму місті. Ми повинні виконати домашнє завдання в першій грі.
Ми знаємо сильні та слабкі сторони суперника. Ми повинні бути обережними", – сказав Ноєр.
Зазначимо, що перший матч у ЛЧ німецький клуб зіграє завтра, 17 вересня, проти загребського Динамо. Початок – о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, раніше 38-річний німецький голкіпер повідомив про завершення кар'єри за національну збірну.