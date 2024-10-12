Воробей назвав причини перемоги України над Грузією

Колишній форвард Шахтаря Андрій Воробей поділився своєю думкою стосовно того, що дозволило збірній України обіграти Грузію 1:0 в третьому турі Ліги націй.

Екс-гравця Шахтаря цитує UA-Football:

"Найголовніше – позбавили простору групу атаки збірної Грузії, не дали їм розбігтися. І важливий факт – поганий стан поля. Для технічних гравців суперника поле було в'язким, вони постійно падали, ковзали, тим самим втрачаючи у володінні м'ячем. Швидкість і техніка – це було завжди головним козирем грузинів.

Наші гравці при втраті м'яча, особливо на чужій половині поля, відразу вступали у відбір, не даючи розвиватися атакам суперника. Таким чином було забито гол. Відбір, атака і завершальний удар Мудрика. А якщо не вдавалося відразу придушити контрнаступ, то доводилося зривати атаки за рахунок фолів, хапаючи за футболки тих, хто атакує. І це було виправдано, щоб не дати відбутися швидкому проникненню до наших воріт".

Нагадаємо, перемогу над Грузією Україні приніс гол Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Сергія Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй. В перших двох турах команда програла Албанії та Чехії.