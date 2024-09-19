Просто відкатали 90 хвилин, нічого не створили: легенда Шахтаря розніс "гірників" за гру з Болоньєю

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей залишився розчарований грою донеччан у матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Болоньї.

Своїми враженнями від поєдинку він поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Не програли – й це добре. Один пункт набрали. Теж важливо. Однак по грі Шахтаря в мене є дуже багато питань. Я не розумію ту гру, що зараз демонструє команда. Це тримання м’яча заради тримання м’яча! У Шахтаря за всю гру був один удар у площину воріт – і той з пенальті. Так матчі не виграють.

Команда має грати азартніше, скажімо так, створювати моменти, бути агресивною. От такий хотілося б бачити мені Шахтар. Та й уболівальникам, я певен, теж. А так, просто відкатали 90 хвилин. Де комбінаційний футбол у нападі? Його не було.

Хтось скаже, що Шахтар володів ініціативою і все таке. Так, я дивився статистику і процент володіння м’ячем 52 на 48 на користь Шахтаря. І що? Де тримала м’яч донецька команда? На своїй половині поля, а в атаці "гірники" не створили ні-чо-го!", – сказав Воробей.