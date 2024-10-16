Воробей: У діях Судакова та Шапаренка я не побачив чогось цікавого

Колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей не вражений грою Миколи Шапаренка та Георгія Судакова у матчі збірної України проти Чехії в Лізі націй.

Його слова передає Sport.ua.

"Не вразила гра центральних півзахисників. У матчі з чехами Шапаренко, Судаков та Степаненко себе не показали. Досить посередньо зіграла наша лінія півзахисту. Якщо півзахист нічого не створює, то що ми можемо вимагати від нападника, від того ж Мудрика і так далі?

Потрібно про себе вже заявляти на міжнародній арені! Адже є заяви, що той коштує 50 мільйонів, той коштує 100 мільйонів, а той – 200 мільйонів! Ось гра показує, що насправді десь далеко від цієї суми. Ми знаємо, що це хороші футболісти і вони реально сильні. Просто десь чомусь зараз вони не показують гру, на яку від них чекають. У матчі з Чехією у діях Судакова та Шапаренка я не побачив чогось цікавого", – сказав Воробей.