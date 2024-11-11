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Пятенко оцінив шанси збірної України у матчах проти Бельгії

Руслан Травкін — 11 листопада 2024, 14:59
Пятенко оцінив шанси збірної України у матчах проти Бельгії
Володимир Пятенко
УАФ

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко вважає, що наступний суперник "синьо-жовтих" – збірна Бельгії – у межах відбору на Євро-2025 досить сильна команда, але він вірить у силу українських футболісток.

Його слова цитує сайт Womensfootball.com.ua.

"Кістяк цієї збірної складають гравчині, що виступають за відомі команди з топкраїн. Бельгійки заточені на швидкі контрвипади, ефективно використовують атаки другим темпом. Але й ми прогресуємо, ба більше, я переконаний, що непереможних суперників не буває.

Чи будуть у нас зміни? Це буде залежати від того, як кандидати до збірної проведуть листопадові календарні поєдинки в чемпіонаті України, а наші легіонери зіграють за свої закордонні клуби. Сподіваюся, що обійдеться без форс-мажору, й усі найсильніші будуть у строю", – сказав Пятенко.

Перший матч фіналу плейоф відбору на жіночий Євро-2025 збірна України проведе на номінально домашньому стадіоні в Антальї (Туреччина), який відбудеться 29 листопада. Матч-відповідь пройде 3 грудня у Левені, Бельгія.

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Пятенко

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