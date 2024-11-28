Визначився найкращий гравець матчу Динамо – Вікторія

Київське Динамо мінімально поступилось чеській Вікторі у п'ятому раунді основного етапу Ліги конференцій.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки гравців за матч, який завершився з рахунком 1:2.

Найкращим гравцем поєдинку було визнано півзахисника українського клубу Володимира Бражка, який отримав оцінку 8,2.

На його рахунку результативна передача, 86% точних передач (61 з 71) та 2 удари по воротах.

Зазначимо, що для киян це п'ята поспіль поразка у ЛЄ, столичний клуб продовжує посідати останню сходинку в турнірній таблиці.

У шостому турі Ліги Європи Динамо 12 грудня зіграє проти іспанського Реала Сосьєдад, а Вікторія Пльзень у цей же день прийматиме англійський Манчестер Юнайтед.