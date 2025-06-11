Оуен: Поняття не мав, що таке Золотий м’яч, поки не виграв його
Легендарний англійський форвард Майкл Оуен зізнався, що нічого не знав про таку нагороду як Золотий м’яч, поки не виграв її у 2001 році.
Слова 45-річного англійця наводить TalkSport.
"До того, як отримати Золотий м’яч, я не вважав себе претендентом на нагороду, бо я взагалі не знав, що це таке. У ті дні про нього нічого не писали в нашій пресі. Коли мені подзвонив Жерар Ульє (тренер Ліверпуля, – прим.) і сказав "Ти виграв Золотий м’яч", я лише запитав: "Що це таке?".
Закордоном це дуже вагома річ. Але в нас він став популярним лише в останні 5-10 років. Тоді мені довелося поцікавитися, хто вигравав цю нагороду в минулому, і я дуже швидко зрозумів, наскільки це велика річ. Але коли мені подзвонив Ульє, я поняття не мав, що це таке", – заявив ексфорвард.
У 2001 році Оуен, який на той час виступав за Ліверпуль, у боротьбі за Золотий м’яч випередив Рауля та Олівера Кана.
Раніше визначилися головні претенденти на Золотий м’яч-2025.