Визначилися коментатори української трансляції Євро-2024

Став відомий список журналістів, що працюватимуть на українській трансляції чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Про це повідомляє видання Tribuna.com.

Дивитися Євро-2024 в Україні можна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Ведучими студій стануть Олександра Кучеренко, Володимир Кобельков, Сергій Пейчев та Артем Панченко.

До складу коментаторів увійшли: Вадим Скічко, Роберто Моралес, Вадим Шевякін, Віталій Кравченко, Володимир Кобельков, Сергій Лук'яненко, Олександр Новак, Віталій Волочай, Віталій Похвала, Володимир Звєров, Владислав Шалота, Віталій Звєров, Роман Бебех, Павло Посохов, Гліб Скрипченко та Єгор Старков

Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.