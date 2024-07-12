Саудівські власники Ньюкасла збільшили свою частку в клубі

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) та RB Sports & Media збільшили свою частку в клубі Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), Ньюкасл Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба "сорок".

Співвласники клубу Аманда Стейвлі та Мердад Годуссі залишать свої посади. Зазначається, що PIF володітиме 85% Ньюкаслу, а RB Sports & Media рештою 15%.

Структурні зміни в клубі мають завершитися в липні 2024-го.

Newcastle United today announces that an agreement has been reached to change the club’s ownership structure.



PIF and RB Sports & Media will together acquire PCP Capital Partners’ shareholding in the club and Amanda Staveley will step down from all her positions with Newcastle… pic.twitter.com/LxeT3RS0O4 — Newcastle United FC (@NUFC) July 12, 2024

Нагадаємо, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії придбав контрольний пакет акцій "сорок" ще у 2021 році. З того часу команда вперше за багато років вийшла до Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні команда посіла сьоме місце в АПЛ та не змогла кваліфікуватися до єврокубків.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл має намір придбати нападника Барселони Феррана Торреса.