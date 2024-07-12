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Саудівські власники Ньюкасла збільшили свою частку в клубі

Станіслав Лисак — 12 липня, 23:15
Саудівські власники Ньюкасла збільшили свою частку в клубі

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) та RB Sports & Media збільшили свою частку в клубі Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), Ньюкасл Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба "сорок".

Співвласники клубу Аманда Стейвлі та Мердад Годуссі залишать свої посади. Зазначається, що PIF володітиме 85% Ньюкаслу, а RB Sports & Media рештою 15%.

Структурні зміни в клубі мають завершитися в липні 2024-го.

Нагадаємо, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії придбав контрольний пакет акцій "сорок" ще у 2021 році. З того часу команда вперше за багато років вийшла до Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні команда посіла сьоме місце в АПЛ та не змогла кваліфікуватися до єврокубків.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл має намір придбати нападника Барселони Феррана Торреса.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Юнайтед

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