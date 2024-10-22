Власник клубу АПЛ відсторонений на 5 матчів через плювок у бік арбітрів

Власник Ноттінгем Форрест грек Евангелос Марінакіс отримав від Футбольної асоціації Англії 5-матчеву дискваліфікацію через плювок у бік арбітрів.

Про це пише Daily Mail.

Як уточнює джерело, сталося це ще після домашньої гри проти Фулгема (0:1) 28 вересня. Тоді у підтрибунному тунелі Марінакіс демонстративно плюнув на підлогу, коли судді проходили повз нього.

Бізнесмен виправдовувався тим, що у той день під час гри скурив три сигари, тому у нього було підвищене слиновиділення.

Незалежна комісія назвала пояснення Марінакіса "повністю неправдоподібними", а його поведінку "нешановною та огидною".

Нагадаємо, після 8 туру "лісники" посідають 8 сходинку, набравши 13 очок.