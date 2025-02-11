Власник Челсі придбає майже половину акцій клубу з крикету

Власник Челсі Тодд Боелі придбає майже половину акцій клубу з крикету Трент Рокетс.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Бізнесмен стане власником 49% акцій команди. За це Боелі заплатить близько 40 мільйонів фунтів стрелінгів.

Chelsea co-owner Todd Boehly has agreed to buy 49% of Hundred franchise Trent Rockets. He'll pay just under £40m.🏏 pic.twitter.com/0SgbENXKZM — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 11, 2025

Зазначимо, що окрім "синіх", Тодд володіє 20% акцій бейсбольного клубу Лос-Анджелес Додгерс, баскетбольною командою Лос-Анджелес Спаркс та футбольним клубом Страсбург.

Раніше повідомлялось, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласника Манчестер Юнайтед.