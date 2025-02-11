Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Власник Челсі придбає майже половину акцій клубу з крикету

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 15:11
Власник Челсі придбає майже половину акцій клубу з крикету
Тодд Боелі
Getty images

Власник Челсі Тодд Боелі придбає майже половину акцій клубу з крикету Трент Рокетс.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Бізнесмен стане власником 49% акцій команди. За це Боелі заплатить близько 40 мільйонів фунтів стрелінгів.

Зазначимо, що окрім "синіх", Тодд володіє 20% акцій бейсбольного клубу Лос-Анджелес Додгерс, баскетбольною командою Лос-Анджелес Спаркс та футбольним клубом Страсбург.

Раніше повідомлялось, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласника Манчестер Юнайтед.

Челсі Тодд Боелі

Тодд Боелі

Власники Челсі: Мареска — дуже обдарований тренер та лідер
Челсі має намір призначити нового тренера найближчими днями
Боелі: Челсі потрібно дати час
Боелі вчора провів переговори з керівництвом Баварії
Боелі провів годину в роздягальні Челсі після поразки Брайтону

Останні новини