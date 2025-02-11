Власник Челсі придбає майже половину акцій клубу з крикету
Тодд Боелі
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Власник Челсі Тодд Боелі придбає майже половину акцій клубу з крикету Трент Рокетс.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Бізнесмен стане власником 49% акцій команди. За це Боелі заплатить близько 40 мільйонів фунтів стрелінгів.
Зазначимо, що окрім "синіх", Тодд володіє 20% акцій бейсбольного клубу Лос-Анджелес Додгерс, баскетбольною командою Лос-Анджелес Спаркс та футбольним клубом Страсбург.
Раніше повідомлялось, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласника Манчестер Юнайтед.