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Велетень: Я був на передовій усього 2.5 місяці, а є хлопці, які 10 з 12 місяців на нулі

Володимир Кук — 2 серпня, 23:15
Велетень: Я був на передовій усього 2.5 місяці, а є хлопці, які 10 з 12 місяців на нулі

Півзахисник Колоса Владислав Велетень прокоментував період своєї служби у Зброяних силах України.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Спочатку ми були в теробороні у Києві, потім у червні нас відправили на місяць на навчання і потім нас прикомандирували до якоїсь бригади ЗСУ, і ми вже були в Краматорську. Я там був усього 2,5 місяці. Є хлопці, які там служать з початку війни і досі служать, і перебувають 10 з 12 місяців на нулі.
Ти розумієш, що таке війна, коли ти туди приїжджаєш. Ти розумієш, що ти вже не вдома, і тут зовсім інше життя", — сказав Велетень.

Зазначимо, що Владислав мобілізувався на початку повномасштабної війни. Після півторарічної служби він був демобілізований у серпні 2023 року та повернувся до активної кар'єри у футболі. Протягом цього періоду він продовжував підтримувати форму, тренуючись у вільний від служби час, що допомогло йому швидко відновити свою спортивну форму після повернення до клубу.

Нагадаємо, напередодні він з олімпійською збірною України взяв участь у Олімпіаді-2024, де не змогли пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

Колос Владислав Велетень

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