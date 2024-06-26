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Ващук: Потрібно грати не так, щоб одна жовта картка за весь матч і багато програної боротьби

Игорь Чернявский — 26 червня, 15:03
Ващук: Потрібно грати не так, щоб одна жовта картка за весь матч і багато програної боротьби

Колишній захисник Динамо, а нині молодший лейтенант НГУ Владислав Ващук розповів, яким має бути налаштування збірної України на матч 3 туру Євро-2024 проти Бельгії.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Як і всі українці, вболіваю за нашу збірну. Тільки перемога нам потрібна. Маю надію, що вони на третю гру підійдуть з більшим бажанням почати гру так, як вони хочуть, щоб виграти.

Команді потрібно внутрішнім чином обʼєднатися і зробити всім одну справу. Одну справу на всіх – хто на полі, хто на заміні, неважливо. Всі мають думати і рухатися в тому напрямку, щоб була перемога.

Грати не так, щоб одна жовта картка за весь матч і багато програної боротьби. Без боротьби немає перемоги. Треба боротися, а потім технічно працювати біля воріт суперника. І менше знаходитись у своєму штрафному майданчику", — сказав Ващук.

Матч відбудеться сьогодні, 26 червня, о 19:00 за київським. Перемога над Бельгією гарантовано виведе збірну України у плей-оф Євро-2024, а будь-який інший результат змусить сподіватися на сприятливий розвиток подій у паралальному матчі Словаччина — Румунія.

Збірна України з футболу Владислав Ващук

Владислав Ващук

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