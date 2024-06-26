Ващук: Потрібно грати не так, щоб одна жовта картка за весь матч і багато програної боротьби
Колишній захисник Динамо, а нині молодший лейтенант НГУ Владислав Ващук розповів, яким має бути налаштування збірної України на матч 3 туру Євро-2024 проти Бельгії.
Його слова наводить Tribuna.com.
"Як і всі українці, вболіваю за нашу збірну. Тільки перемога нам потрібна. Маю надію, що вони на третю гру підійдуть з більшим бажанням почати гру так, як вони хочуть, щоб виграти.
Команді потрібно внутрішнім чином обʼєднатися і зробити всім одну справу. Одну справу на всіх – хто на полі, хто на заміні, неважливо. Всі мають думати і рухатися в тому напрямку, щоб була перемога.
Грати не так, щоб одна жовта картка за весь матч і багато програної боротьби. Без боротьби немає перемоги. Треба боротися, а потім технічно працювати біля воріт суперника. І менше знаходитись у своєму штрафному майданчику", — сказав Ващук.
Матч відбудеться сьогодні, 26 червня, о 19:00 за київським. Перемога над Бельгією гарантовано виведе збірну України у плей-оф Євро-2024, а будь-який інший результат змусить сподіватися на сприятливий розвиток подій у паралальному матчі Словаччина — Румунія.