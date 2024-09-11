Ванат: У другому таймі гри проти Чехії ми більше володіли ініціативою

Форвард збірної України Владислав Ванат поділився емоціями від гри проти збірної Чехії у матчі 2 туру Ліги націй УЄФА. "Синьо-жовті" зазнали мінімальної поразки (2:3).

Слова Ваната передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Якщо не виграли, то позитивно гру не можна оцінювати. У другому таймі ми більше володіли ініціативою, а такі пенальті, які призначають, не можуть буди назначені на такому рівні.

Не маю відповіді на питання, чому ми проводимо перші тайми гірше, ніж другі. Можливо так і є, але я не знаю чому.

У Чехії є стиль, вони навіть в молодіжці завжди так грають, пропагандують такий футбол — бити вперед, чіплятися за м'яч,

Хочеться подякувати фанатам, вони сьогодні створили класну атмосферу", — сказав Ванат.