Ванат: У другому таймі гри проти Чехії ми більше володіли ініціативою
Форвард збірної України Владислав Ванат поділився емоціями від гри проти збірної Чехії у матчі 2 туру Ліги націй УЄФА. "Синьо-жовті" зазнали мінімальної поразки (2:3).
Слова Ваната передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.
"Якщо не виграли, то позитивно гру не можна оцінювати. У другому таймі ми більше володіли ініціативою, а такі пенальті, які призначають, не можуть буди назначені на такому рівні.
Не маю відповіді на питання, чому ми проводимо перші тайми гірше, ніж другі. Можливо так і є, але я не знаю чому.
У Чехії є стиль, вони навіть в молодіжці завжди так грають, пропагандують такий футбол — бити вперед, чіплятися за м'яч,
Хочеться подякувати фанатам, вони сьогодні створили класну атмосферу", — сказав Ванат.
Нагадаємо, форвард вийшов у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем. Для нього це дебютний гол за національну команду. Владислав також отримав визнання від фанатів — його обрали Левом матчу.
Збірна України після двох турів без очок — у попередній грі була поразка від Албанії. Лідирують грузини — 6 очок. Албанія та Чехія з трьома пунктами ділять 2-3 місце.