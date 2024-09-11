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Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Чехією

Володимир Кук — 11 вересня, 00:27
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Чехією
Владислав Ванат
Instagram УАФ

Футболіст Динамо та збірної України Владислав Ванат став володарем призу "Лев Матчу" в матчі Чехія Україна (3:2) у 2 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За нього проголосували 34% опитуваних людей. Нападник національної команди відзначився дебютним голом за збірну.

Зауважимо, що за оцінками SofaScore, найкращим серед українців став вінгер Жирони Віктор Циганков. Він віддав результативну передачу на Георгія Судакова.

Нагадаємо, в іншому матчі групи 1 збірна Грузії мінімально обіграла Албанію на виїзді, та посіла перше місце у турнірній таблиці.

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Збірна України з футболу

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