Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Чехією

Футболіст Динамо та збірної України Владислав Ванат став володарем призу "Лев Матчу" в матчі Чехія — Україна (3:2) у 2 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За нього проголосували 34% опитуваних людей. Нападник національної команди відзначився дебютним голом за збірну.

Зауважимо, що за оцінками SofaScore, найкращим серед українців став вінгер Жирони Віктор Циганков. Він віддав результативну передачу на Георгія Судакова.

Нагадаємо, в іншому матчі групи 1 збірна Грузії мінімально обіграла Албанію на виїзді, та посіла перше місце у турнірній таблиці.