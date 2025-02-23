Ванат відповів Мілевському, який порівняв його з Роналду

Нападник Динамо Владислав Ванат подякував колишньому форварду киян Артему Мілевському за підтримку в матчі з Карпатами у 18 турі УПЛ.

Свою відповідь він опублікував у сторіз в Instagram.

"Дякую, майстре", – написав Ванат.

Нагадаємо, Мілевський залишився під враженням від того, як Владислав Ванат відзначився голом у матчі проти "левів", порівнявши того з Кріштіану Роналду.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Карпатами, наголосивши, що у так званий весняний футбол можливі сюрпризи.

Завдяки цьому успіху кияни набрали 46 очок та закріпилися в якості одноосібного лідера чемпіонату. Карпати, попри поразку, зберегли за собою шосту сходинку (24 залікові бали).