Порівняв із найвеличнішим: Мілевський смішно відреагував на гол Ваната у ворота Карпат

Легенда Динамо Артем Мілевський залишився під враженням від того, як Владислав Ванат відзначився голом у матчі 18 туру УПЛ проти Карпат (2:0).

По ходу другого тайму поєдинку за рахунку 1:0 на користь киян форвард ефектно обіграв центрбека "левів" Жана Педрозу та влучно пробив у дальній кут.

Цей момент не пройшов повз Мілевського, який опублікував власну реакцію на це взяття воріт, порівнявши фінт 23-річного українця з діями Кріштіану Роналду.

"Ось він, Влад, йо майо, прокинувся. Моментик. Опа, Кріш. І з правої туди, Владік, красава. Туди, в дальній, блін", – прокоментував Мілевський.

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Цим голом Владислав Ванат покращив своє становище в списку бомбардирів УПЛ, у якому він лідирує. Тепер на його рахунку 11 голів. Найближчим переслідувачем є вінгер Полісся Олексій Гуцуляк, який відзначився у воротах суперників 9 разів.

Нагадаємо, що сьогодні також пройшли ще два матчі чемпіонату України: Оболонь здолала Ворсклу на власному полі, а Олександрія здобула вольову перемогу над Зорею.