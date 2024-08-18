Ванат: Чекаємо на дві хороших гри проти Зальцбурга

Нападник київського Динамо Владислав Ванат підбив підсумки матчу 3 туру Української Прем’єр-ліги проти Карпат, та поділився очікуваннями про гру вирішальної стадії кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Ред Булл Зальцбург.

Його слова передає пресслужба киян.

"Загалом, настрій гарний. Усі змучені, радий, що перемогли — на цю мить це найважливіше. Було важко. До того ж у першому таймі ще була спекотна погода. У Карпат хороша команда, але нам потрібно швидше завершувати ці ігри, аби не було нервових кінцівок.

Зальцбург здолали Твенте. На цій стадії вже немає слабких суперників, тим паче на кону вихід до групової стадії Ліги чемпіонів. Тож чекаємо на дві хороших цікавих гри", — сказав гравець.