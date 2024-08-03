Лупашко: Нам не вистачило на зборах таких спарингів, ми грали з нового листа

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко вважає, що їм не вистачило таких спарингів, як матч проти Вереса у першому турі Української Прем'єр Ліги-2024/2025.

Про це він розповів на YouTube-каналі "УПЛ ТБ".

"Ми грали проти досвідченої команди, яка вже декілька сезонів грає тут, відчула ці швидкості. Нам не вистачило на зборах таких спарингів, ми грали з нового листа. Ці переходи від оборони до атаки у суперника були важкуваті, бо ми не відчули цих швидкостей. Треба було декілька таких спарингів зіграти. Будемо наздоганяти під час чемпіонату. Ми формуємося, формуємо наше ставлення, вимоги футболістам, в деяких фазах ми просідаємо".

"Чи задоволен новачками? Зіграли одну гру і не можна сказати, що незадоволений. Потрібен час, в кінці вийшли молоді гравців, у нас не до кінця сформований склад. Нашу трансферну кампанію ми будемо наздоганяти під час сезону. Вирішили з керівництвом, що будемо робити ставку на якість, не поспішати. Якщо буде з’являтися якісний гравець, то будемо його інтегрувати", — сказав Лупашко.

Зазначимо, що рівненський Верес та львівські Карпати не визначили сильнішого в матчі 1 туру УПЛ-2024/2025. Матч завершився нульовою нічиєю.