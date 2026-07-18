Ексфорвард Шахтаря та Динамо став гравцем аматорського клубу Маяк

Центральний нападник Владислав Кулач перейшов на правах вільного агента до аматорського клубу Маяк.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Для Маяка це підписання – підсилення не лише атакувальної лінії, а й усієї команди. Досвід виступів на найвищому рівні, лідерські якості та переможний характер Владислава мають допомогти команді у боротьбі за найвищі результати", – йдеться в заяві.

Як відомо, у червні цього року Кулач разом з іншими сімома гравцями покинув розташування одеського Чорноморця, який виступатиме у наступному сезоні в УПЛ.

У сезоні-25/26 досвідчений центрфорвард провів у футболці "моряків" 19 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі, виходячи на поле переважно з лави запасних.

Зазначимо, що 33-річний Кулач є вихованцем донецького Олімпіка та випускником академії Шахтаря, утім, за першу команду "гірників" не відіграв жодного поєдинку у кар'єрі.

За роки виступів спортсмен захищав кольори Іллічівця, запорізького Металурга, Сталі, луганської Зорі, полтавської Ворскли, Олександрії, київського Динамо, одеського Чорноморця, а також грав у чемпіонатах Туреччини, Угорщини та Азербайджану.

Зокрема, у складі "біло-зелених" Кулач дійшов до фіналу Кубку України-2019/2020 та став найкращим бомбардиром УПЛ в кампанії-2020/2021.

Нагадаємо, що до складу Маяка також напередодні приєднався колишній півзахисник Шахтаря Андрій Тотовицький.