Колишній нападник Динамо покинув Ворсклу – ЗМІ

Нападник Владислав Кулач залишив полтавську Ворсклу.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Зазначимо, що в клубі поки не оголошували про припинення співпраці з 32-річним гравцем.

Кулач повернувся в Полтаву лише взимку поточного року, за цей час встиг провести 6 матчів (1 гол).

Вперше до полтавського клубу форвард прийшов 2017-го і за два роки взяв участь у 30-ти матчах та відзначився 17-ма забитими голами. 2020-го за один сезон забив 15 голів, ставши найкращим бомбардиром українського чемпіонату. Після чого він грав за київське Динамо та азербайджанську Зіру.

Де саме він продовжить кар’єру – в Україні чи за її межами наразі невідомо. За неофіційною інформацією, Владислав Кулач може опинитися в іншій команді Першої ліги – одеському Чорноморці.