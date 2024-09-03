Кабаєв — про дебютний виклик у збірну України: Я давно про це мріяв
Лівий вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв поділився думками про свій дебютний виклик у збірну України, та про настрій на матчі Ліги націй.
Його слова передає пресслужба УАФ.
"Я дуже радий, я щасливий. Я буду представляти свою країну й розумію, що хоча мені вже 29 років, а у збірній багато молоді, я маю багато сил і енергії, щоб виступати за нашу державу.
Хочу радувати вболівальників та допомагати команді досягати якомога вищої мети. Я давно мріяв виступати за національну команду. Потрапити у збірну трохи легше, ніж закріпитися у ній. Тому ніхто тут не розслабляється і працює, щоб це був не останній виклик. Хочу і я зарекомендувати себе з найкращого боку.
Я максималіст, дуже вимогливий до себе. Хочеться і віддати, і забити, і щоб команда виграла. Не хочу зараз роздавати гучних обіцянок, але те, що буде вимагати тренер, все буду намагатися виконувати", — сказав Кабаєв.
Нагадаємо, у вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться у суботу, 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.