Кабаєв — про дебютний виклик у збірну України: Я давно про це мріяв

Лівий вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв поділився думками про свій дебютний виклик у збірну України, та про настрій на матчі Ліги націй.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Я дуже радий, я щасливий. Я буду представляти свою країну й розумію, що хоча мені вже 29 років, а у збірній багато молоді, я маю багато сил і енергії, щоб виступати за нашу державу.

Хочу радувати вболівальників та допомагати команді досягати якомога вищої мети. Я давно мріяв виступати за національну команду. Потрапити у збірну трохи легше, ніж закріпитися у ній. Тому ніхто тут не розслабляється і працює, щоб це був не останній виклик. Хочу і я зарекомендувати себе з найкращого боку.

Я максималіст, дуже вимогливий до себе. Хочеться і віддати, і забити, і щоб команда виграла. Не хочу зараз роздавати гучних обіцянок, але те, що буде вимагати тренер, все буду намагатися виконувати", — сказав Кабаєв.