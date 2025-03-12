Жахливе пограбування: колишній форвард АПЛ став жертвою злочинців у день народження сина
Колишній нападник Вест Гема Ніккі Мейнард і його родина пережили жахливу ніч – їхній будинок пограбували, поки вони святкували 12-річчя сина.
Дружина футболіста Тара, відома дизайнерка, повернулася додому і знайшла оселю повністю розгромленою.
Злодії винесли все: дорогі годинники, дизайнерські сумки, навіть дитячі скарбнички з грошима, які хлопці збирали на свята. Навіть антибіотики Тари не залишили без уваги.
"Ми пішли на вечерю на годину – і повернулися в руїни. Забрали все. Навіть гроші дітей", – розповіла Тара своїм підписникам в Instagram.
Після нападу біля будинку знайшли приховану камеру, яку могли використовувати для стеження. Тара впевнена, що це справа рук професійної банди, адже нещодавно від подібного злочину постраждав і Джек Гріліш.
Поліція вже розслідує справу, а родина Мейнард закликає всіх допомогти знайти викрадене майно.
Раніше повідомлялося, що відомий боєць UFC став жертвою спроби пограбування біля свого будинку.