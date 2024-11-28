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Динамо назвало стартовий склад на матч з Вікторією

Олександр Булава — 28 листопада 2024, 18:35
Динамо назвало стартовий склад на матч з Вікторією
ФК Динамо

Тренерський штаб київського Динамо оголосив стартовий склад на матч проти чеської Вікторії.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Михавко, Попов, Біловар, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Рубчинський, Ванат

Вікторія: Єдличка, Две, Маркович, Ємелка, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Видра, Їрка

Матч між Динамо та Вікторією розпочнеться о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, що підопічні Олександра Шовковського залишаються єдиною командою, що досі не забила жодного голу в основному раунді єврокубків, кияни поступилися в усіх матчах ЛЄ.

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