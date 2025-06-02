Мексиканський Крус Асуль розгромив Ванкувер у фіналі Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

У ніч на 2 червня відбувся фінальний матч Кубку чемпіонів КОНКАКАФ. За трофей змагалися Крус Асуль і Ванкувер Вайткепс.

Поєдинок завершився перемогою з рахунком 5:0 на користь представника Мексики.

Всі голи були забиті вже до 50 хвилини. У складі переможців дублем відзначився 34-річний Анхель Сепульведа.

Футбол – Кубок чемпіонів КОНКАКАФ

2 червня, фінал

Крус Асуль – Ванкувер 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 – Ріверо (8), 2:0 – Фаравеллі (28), 3:0 – Сепульведа (37), 4:0 – Богуш (45), 5:0 – Сепульведа (50)

¡FIN DEL PARTIDO! 🔚@CruzAzul es campeón de la Copa de Campeones Concacaf 2025. pic.twitter.com/J9xcS9Zjrw — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 2, 2025

Вперше Кубок чемпіонів КОНКАКАФ відбувся в 1962 році. Для Крус Асуля це вже сьома перемога – це рекорд турніру.

Мексиканські клуби майже щороку перемагають у цьому турнірі з 2006 року. Єдиним виключенням є перемога Сіетл Саундерз у 2020 році.

Нагадаємо, Ліонель Мессі оформив дубль і віддав три результативні передачі в матчі проти Коламбуса Чеберка.