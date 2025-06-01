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П'ять результативних дій Мессі допомогли Інтеру розгромити Коламбус Чеберка

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 11:00
П'ять результативних дій Мессі допомогли Інтеру розгромити Коламбус Чеберка
Ліонель Мессі
Getty Images

Вночі з 31 травня на 1 червня відбувся матч МЛС між Інтером Маямі та Коламбус Крю.

Ліонель Мессі та компанія розгромили суперників з українцем у складі з рахунком 5:1.

Багаторазовий володар Золотого м'яча відзначився дублем та ще тричі асистував своїм партнерам по команді, зокрема Луїсу Суаресу.

У складі Коламбус Крю повний матч відіграв українець Євген Чеберко, який отримав оцінку 6.1 за свій виступ.

МЛС – регулярний чемпіонат
1 червня, 17 тур

Інтер Маямі – Коламбус Крю 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Альєнде, 13, 2:0 – Мессі, 15, 3:0 – Мессі, 24, 3:1 – Рувалкаба, 4:1 – Суарес, 64, 5:1 – Піко, 89

Відеоогляд матчу Інтер Маямі – Коламбус Крю

Зазначимо, що сьогодні інший представник МЛС, Лос-Анджелес, зіграв матч плей-ін до Клубного чемпіонату світу.

Попри перемогу, фанаті команди відзначились дивним вчинком – вони святкували вихід Лос-Анджелесу на турнір з російським прапором на трибунах.

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