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Балотеллі може перейти в мексиканський клуб

Олег Дідух — 28 грудня 2024, 13:56
Балотеллі може перейти в мексиканський клуб
Маріо Балотеллі
ФК Дженоа

Скандальний нападник Дженоа Маріо Балотеллі може покинути клуб під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, 34-річний форвард може продовжити кар’єру в Мексиці. Місцевий Крус Асуль пропонує італійцеві контракт на 2 мільйони євро, в той час як у Дженоа до завершення угоди (червень 2025 року) Балотеллі заробить лише 400 тисяч євро. Остаточне рішення щодо свого майбутнього гравець має ухвалити до 31 грудня.

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у Дженоа лише наприкінці жовтня у статусі вільного агента, проте уже в листопаді команду очолив Патрік Вієйра, з якими у італійця були погані стосунки ще з часів їхньої роботи в Ніцці.

У поточному сезоні форвард взяв участь у 6 матчах Серії А, провівши на полі сумарно лише 56 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Маріо Балотеллі Дженоа Крус Асуль

Маріо Балотеллі

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