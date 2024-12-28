Балотеллі може перейти в мексиканський клуб

Скандальний нападник Дженоа Маріо Балотеллі може покинути клуб під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, 34-річний форвард може продовжити кар’єру в Мексиці. Місцевий Крус Асуль пропонує італійцеві контракт на 2 мільйони євро, в той час як у Дженоа до завершення угоди (червень 2025 року) Балотеллі заробить лише 400 тисяч євро. Остаточне рішення щодо свого майбутнього гравець має ухвалити до 31 грудня.

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у Дженоа лише наприкінці жовтня у статусі вільного агента, проте уже в листопаді команду очолив Патрік Вієйра, з якими у італійця були погані стосунки ще з часів їхньої роботи в Ніцці.

У поточному сезоні форвард взяв участь у 6 матчах Серії А, провівши на полі сумарно лише 56 хвилин. Результативними діями не відзначався.