Наставник Мудрика по Челсі визнаний тренером вересня в АПЛ
Енцо Мареска
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Найкращим тренером вересня в АПЛ було визнано наставника Челсі Енцо Мареску.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У вересні Челсі під керівництвом Марески провів у АПЛ 5 матчів, у яких здобув три перемоги (над Борнмутом, Вест Гемом та Брайтоном) та двічі зіграв унічию (з Крістал Пелес та Ноттінгемом). Наразі команда Михайла Мудрика посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії з 14 очками в активі.
Мареска проводить свій перший сезон на посаді головного тренера Челсі. Він очолив команду влітку поточного року, покинувши Лестер після того, як повернув "Лисиць" до елітного дивізіону.
Нагадаємо, нагорода найкращому гравцеві вересня в АПЛ також дісталася представнику Челсі – атакувальному хавбеку Коулу Палмеру.