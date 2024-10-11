Наставник Мудрика по Челсі визнаний тренером вересня в АПЛ

Найкращим тренером вересня в АПЛ було визнано наставника Челсі Енцо Мареску.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

In just his second month in the Premier League, Enzo Maresca has won September's @BarclaysFooty Manager of the Month award! 🔵#PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/eMJrqoU8Pk — Premier League (@premierleague) October 11, 2024

У вересні Челсі під керівництвом Марески провів у АПЛ 5 матчів, у яких здобув три перемоги (над Борнмутом, Вест Гемом та Брайтоном) та двічі зіграв унічию (з Крістал Пелес та Ноттінгемом). Наразі команда Михайла Мудрика посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії з 14 очками в активі.

Мареска проводить свій перший сезон на посаді головного тренера Челсі. Він очолив команду влітку поточного року, покинувши Лестер після того, як повернув "Лисиць" до елітного дивізіону.

Нагадаємо, нагорода найкращому гравцеві вересня в АПЛ також дісталася представнику Челсі – атакувальному хавбеку Коулу Палмеру.