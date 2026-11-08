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Реал розгромив Валенсію, Атлетик зіграв унічию з Осасуною у 12 турі Ла Ліги

Микола Літвінов — 8 листопада 2026, 00:09
Реал розгромив Валенсію, Атлетик зіграв унічию з Осасуною у 12 турі Ла Ліги

У суботу, 7 листопада, низкою матчів продовжилася програма 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

На початку ігрового дня Малага не зуміла впоратися з Расінгом. На забитий м'яч Дотора гості відповіли голами Луке та Забірі у другому таймі, а після того Малага залишилась у меншості.

Еспаньйол та Депортіво розписали нульову нічию. Осасуна та Атлетик Більбао поділили очки наприкінці зустрічі наприкінці зустрічі. Голами відзначилися зірковий Вільямс та Катена. 

У заключному протистоянні ігрового дня мадридський Реал оформив розгром над Валенсією. Відкрив рахунок капітан команди Вальверде, Гюллер подвоїв перевагу, а Мбаппе поставив крапку у цьому матчі.


Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
12 тур, 7 листопада

Малага – Расінг – 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Дотор, 1:1 – 50 Луке, 1:2 – 60 Забірі

Вилучення: Азнау 64 (Малага)

Еспаньйол – Депортіво – 0:0

Осасуна – Атлетик Б – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 84 Вільямс, 1:1 – 90 Катена

Валенсія – Реал Мадрид – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 28 Вальверде, 0:2 – 36 Гюлер, 0:3 – 75 Мбаппе

Вилучення: Гая 79 (Валенсія)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Депортиво здобув вольову перемогу над Осасуною у заключному матчі 11 туру

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