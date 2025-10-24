Ізакі – про поразку від Легії: Перший тайм розпочали мляво

Півзахисник донецького Шахтаря Ізакі висловився про несподівану поразку команди від Легії в матчі другого туру Ліги конференцій.

Слова бразильця наводить пресслужба "гірників".

"Усі засмучені через результат, він не той, якого хотіли. Перший тайм почали мляво, пропустили гол. Другу половину провели краще, контролювали гру, на жаль, отримали мʼяч у свої ворота в кінці матчу. Треба підняти голову та працювати далі, сезон триває.

Під час першого гола я втратив мʼяч у центрі поля, а супернику дуже пощастило з ударами в обох випадках – і в епізоді зі штрафним, і в першому. Вони забили два чудові голи, і, вважаю, від цього було неможливо захиститися. Це більше їхня заслуга, але слід виправляти ці помилки й покращуватися в майбутньому, щоб цього не повторювалося", – розповів Ізакі.

Також хавбек висловився про останні невдалі результати Шахтаря загалом у всіх турнірах.

"Гадаю, мусимо змінити підхід, бути зосередженими від самого початку матчів, намагатися ефективніше діяти в атаці та виправити помилки в обороні, щоб не пропускати й забивати. Я вважаю, має бути зміна підходу всієї нашої команди. Але, як я казав, потрібно продовжувати щоденно працювати, бо лише праця може все це виправити", – сказав Ізакі.

Після двох турів донеччани посідають 17 місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три очки.

