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Металіст 1925 обіграв Колос та гарантував собі друге місце в чемпіонаті України

Микола Дендак — 12 травня 2025, 16:40
Металіст 1925 обіграв Колос та гарантував собі друге місце в чемпіонаті України
ФК Металіст 1925

У неділю, 11 травня, відбувся центральний матч 9 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок.

Харківський Металіст 1925 у номінально домашньому поєдинку обіграв ковалівський Колос, який йшов третім. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Ця перемога гарантувала Металісту 1925 друге місце в чемпіонаті України, тож команда змагатиметься у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.

Футбол – Вища ліга
9 тур, 11 травня

Металіст 1925 – Колос 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Гірин, 2:0 – 58 Петрик

Вилучення: Бондарчук 61 (Металіст 1925, пряма червона)

Раніше Металіст 1925 оголосив про підписання Дар'ї Білодід, чемпіонки світу, Європи та бронзової призерки Олімпійських ігор з дзюдо. Нещодавно Білодід дебютувала за харківську команду.

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