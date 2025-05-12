Металіст 1925 обіграв Колос та гарантував собі друге місце в чемпіонаті України

У неділю, 11 травня, відбувся центральний матч 9 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок.

Харківський Металіст 1925 у номінально домашньому поєдинку обіграв ковалівський Колос, який йшов третім. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Ця перемога гарантувала Металісту 1925 друге місце в чемпіонаті України, тож команда змагатиметься у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.

Футбол – Вища ліга

9 тур, 11 травня

Металіст 1925 – Колос 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Гірин, 2:0 – 58 Петрик

Вилучення: Бондарчук 61 (Металіст 1925, пряма червона)

Раніше Металіст 1925 оголосив про підписання Дар'ї Білодід, чемпіонки світу, Європи та бронзової призерки Олімпійських ігор з дзюдо. Нещодавно Білодід дебютувала за харківську команду.