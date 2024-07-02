Стадіон Євро-2024: Шахтар оголосив місце проведення єврокубкових матчів у сезоні-2024/25

Наступного сезону єврокубкові матчі Шахтаря будуть проходити у Гельзенкірхені на "Фельтінс-Арені".

Про це "гірники" повідомили на своєму офіційному сайті.

Стадіон належить Шальке. Також на ньому проходять матчі Євро-2024. "Фельтінс-Арена" вміщує до 50 тисяч вболівальників.

"Ми раді можливості проводити наші матчі Ліги чемпіонів УЄФА на одному з найкращих стадіонів Німеччини. Позитивний досвід минулого сезону показує, що Шахтар має потужну підтримку вболівальників у цій країні – як місцевих жителів, так і українських біженців.

Цей фактор має велике значення для нашого клубу. Дякуємо керівництву Шальке 04 та місту Гельзенкірхен за солідарність і не сумніваємося у взаємовигідній співпраці. З нетерпінням чекаємо матчів Ліги чемпіонів УЄФА!" — сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.