Дебют Сича та Краснопіра: визначилися склади Динамо та Карпат на матч 18 туру УПЛ

Київське Динамо та львівські Карпати оголосили стартові склади на матч 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє УПЛ.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Піхальонок, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Ванат.

Карпати: Кінарейкін, Сич, Бабогло, Жан Педросо, Мірошніченко, Альварес, Чачуа, Бруніньйо, Очеретько, Костенко, Краснопір.

Поєдинок Динамо – Карпати відбудеться у неділю, 23 лютого, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Напередодні гри кияни посідають перше місце в турнірній таблиці, маючи 43 бали після 17 зіграних матчів та жодної поразки. Карпати йдуть шостими, у команди 24 очка.

Зазначимо, що раніше відбулись перші матчі 18 туру УПЛ, в яких Верес розгромив Кривбас, ЛНЗ мінімально здолав Рух, а Чорноморець сенсаційно переміг Колос.