Стало відомо, хто розсудить матч Шахтаря з Динамо у фіналі Кубку України

Комітет Української асоціації футболу визначились з бригадами арбітрів, які будуть працювати на фіналі Кубку України між донецьким Шахтарем та київським Динамо.

Про це повідомляє УАФ.

Головним арбітром зустрічі буде Микола Балакін. Асистуватимуть йому на лініях Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр – Дмитро Панчишин, а на VAR працюватимуть Денис Шурман та Олексій Деревінський.

Зазначимо, що у поточному сезоні Балакін вже працював на "класичному", Він обслуговував матч першого коло чемпіонату України, який завершився внічию – 1:1.

Фінал Кубку України відбудеться у середу, 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом. Раніше повідомлялося, що гру покажуть безплатно.

Нагадаємо, напередодні у матчі 28 туру УПЛ Динамо розписало мирову з Поліссям, а Шахтар у меншості втримав нічию із Зорею.