Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стало відомо, хто розсудить матч Шахтаря з Динамо у фіналі Кубку України

Олександр Булава — 12 травня 2025, 13:30
Стало відомо, хто розсудить матч Шахтаря з Динамо у фіналі Кубку України
Микола Балакін
УАФ

Комітет Української асоціації футболу визначились з бригадами арбітрів, які будуть працювати на фіналі Кубку України між донецьким Шахтарем та київським Динамо.

Про це повідомляє УАФ.

Головним арбітром зустрічі буде Микола Балакін. Асистуватимуть йому на лініях Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр – Дмитро Панчишин, а на VAR працюватимуть Денис Шурман та Олексій Деревінський.

Зазначимо, що у поточному сезоні Балакін вже працював на "класичному", Він обслуговував матч першого коло чемпіонату України, який завершився внічию – 1:1.

Фінал Кубку України відбудеться у середу, 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом. Раніше повідомлялося, що гру покажуть безплатно.

Нагадаємо, напередодні у матчі 28 туру УПЛ Динамо розписало мирову з Поліссям, а Шахтар у меншості втримав нічию із Зорею.

Динамо Київ Кубок України Українська асоціація футболу (УАФ) Шахтар Донецьк

Українська асоціація футболу (УАФ)

Полісся покарали за матч Кубку України з Шахтарем
КДК УАФ наклав штраф на Верес через образливі вигуки фанатів на адресу арбітра
На рівні з АПЛ: УАФ отримала нагороду від УЄФА за роботу в галузі ампфутболу
В Україні відновлять чемпіонат U-21 та змінять формат ліги U-19
Дедишин прокоментував зміни у форматі Кубку України та створення телепулу для показу матчів

Останні новини